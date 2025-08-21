В стильном жакете с вышивкой и брюках-палаццо: Елена Зеленская на церемонии в Киеве

Владимир и Елена Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская приняли участие в торжественной церемонии, во время которой президент вручил награду "Національна легенда України" нынешним лауреатам, среди которых - военные, спортсмены, художники и меценаты.

В Instagram президент и первая леди опубликовали совместный пост с фотографии с мероприятия.

"Украина - это страна невероятных людей. Умных, сильных, талантливых. Настоящих легенд. Из разных сфер и поколений. Но их объединяет главное: они вдохновляют, прославляют наше государство в мире и творят историю уже сегодня", - говорится в посте.

На церемонии Елена Зеленская появилась в стильном образе. На ней был бежевый жакет с вышивкой и воротником-стойкой от украинского бренда Gaptuvalnya. Изделие, вдохновленное народными орнаментами, цветными композициями и мотивами разных регионов Украины.

На сайте бренда он называется "Піджак Єдності" и его стоимость - 26750 тысяч гривен.

Лук супруга президента дополнила светлым топом, черными брюками-палаццо и черными туфлями.

Владимир Зеленский был одет в черный лонгслив-поло с вышитым гербом и в черные брюки.

Напомним, Елена Зеленская в клетчатом жакете и с брошью-цветком посетила Центр украинистики в Японии.