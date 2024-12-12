В стильном жителе и высоких сапогах: княгиня Шарлин приехала с мужем вручать рождественские подарки

Княжеская чета Монако традиционно вручила подарки Красного Креста в преддверии Рождества.
Князь Альбер II и княгиня Шарлин вручили подарки пожилым людям в Монако. Эта акция проходит ежегодно в преддверии рождественских и новогодних праздников.
Княгиня Шарлин появилась на мероприятии в черной трикотажном джемпере, поверх которого она надела темно-зеленую длинную жилетку и обула высокие кожаные сапоги черного цвета на каблуках, а в руках несла подобранную им в тон сумку.
У Шарлин на пальце сверкало ее помолвочное кольцо с бриллиантом, в ушах были серьги, а на лице черные солнцезащитные очки. Князь Альбер был в темно-синем костюме, рубашке и синем галстуке в яркую разноцветную цятку.
На днях княгиня Шарлин вместе с двумя детьми посетила открытие рождественской деревни в Монако. Принц Жак и принцесса Габриэлла тогда появились на публике в дубленках, а Шарлин надела кожаную рыжую куртку и брюки-клеш.
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