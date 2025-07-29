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В стильной рубашке и джинсах: Елена Зеленская вместе с Тиной Кароль и Жаном Беленюком побывала в лагере на Буковине
Первая леди Украины со знаменитостями посетила летний лагерь для детей, пострадавших от войны.
Елена Зеленская уже второй год подряд вместе со своей командой Фундации посетила "Голосний кемп" на Буковине - летний лагерь, созданный для психологического восстановления детей, пострадавших от войны.
В лагере отдыхают дети из семей военных, из семей, которые вынужденно оставили свой дом, а также те, кто живет на прифронтовых или деоккупированных территориях.
Первая леди и дети приняли участие в творческом мастер-классе, психологическом занятии в игровом формате и пообщалась с командой психологов.
"Потери, вынужденное взросление, постоянный стресс - к сожалению, все это стало частью детства многих украинских детей. Именно поэтому психосоциальная поддержка - одно из основных направлений, которое развивает Фундация", - отметила Зеленская.
Вместе с первой леди лагерь посетили народная артистка Тина Кароль, которая является основательницей Благотворительного фонда Тины Кароль, который уже более 11 лет поддерживает детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, который тоже поддержал инициативу и провел день вместе с детьми.
Елена Зеленская появилась там в повседневном луке. На ней была стильная белая рубашка с черной каймой и большим накладным карманом и черные широкие джинсы. Образ жена президента дополнила прической с локонами, серьгами-гвоздиками и очками в черепаховой оправе.
Напомним, Елена Зеленская в деловом костюме и с символической брошью появилась на рабочей встрече.