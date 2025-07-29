В стильной рубашке и джинсах: Елена Зеленская вместе с Тиной Кароль и Жаном Беленюком побывала в лагере на Буковине

Тина Кароль, Елена Зеленская и Жан Беленюк / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская уже второй год подряд вместе со своей командой Фундации посетила "Голосний кемп" на Буковине - летний лагерь, созданный для психологического восстановления детей, пострадавших от войны.

Тина Кароль, Елена Зеленская, Жан Беленюк / © Instagram Елены Зеленской

В лагере отдыхают дети из семей военных, из семей, которые вынужденно оставили свой дом, а также те, кто живет на прифронтовых или деоккупированных территориях.

Первая леди и дети приняли участие в творческом мастер-классе, психологическом занятии в игровом формате и пообщалась с командой психологов.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

"Потери, вынужденное взросление, постоянный стресс - к сожалению, все это стало частью детства многих украинских детей. Именно поэтому психосоциальная поддержка - одно из основных направлений, которое развивает Фундация", - отметила Зеленская.

Тина Кароль, Елена Зеленская, Жан Беленюк / © Instagram Елены Зеленской

Вместе с первой леди лагерь посетили народная артистка Тина Кароль, которая является основательницей Благотворительного фонда Тины Кароль, который уже более 11 лет поддерживает детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, который тоже поддержал инициативу и провел день вместе с детьми.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская появилась там в повседневном луке. На ней была стильная белая рубашка с черной каймой и большим накладным карманом и черные широкие джинсы. Образ жена президента дополнила прической с локонами, серьгами-гвоздиками и очками в черепаховой оправе.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в деловом костюме и с символической брошью появилась на рабочей встрече.

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