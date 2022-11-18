В стильной шапке цвета Апероль: пес Патрон показал, как утеплился

Пес Патрон хорошо подготовился к похолоданию и морозам. Он утеплился новыми шапками, которые примерил и сфотографировался в них.

На первом снимке четвероногая звезда позирует в головном уборе цвета Апероль. Шапку украшает логотип Патрона.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

На другой фотографии пес запечатлен в желтой шапке. Оба цвета Патрончику очень идут.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Ого, будто и все знали, что это произойдет, потому что никто не скрывал. Но бамц! И все такие не готовы. Потому что снег, морозы. Одевайтесь тепленько. Не забывайте про шапочки или заливайте в голову антифриз (это шутка, не нужно так делать).

На мне шапка из PatronShop. Молодой бренд какого-то известного пса (но я никогда не слышал о нем). Примерил 2 цвета и не знаю, какой выбрать. Оранжевый же лучше?

Посмотреть, какие еще есть цвета, можно на сайте пса: patronshop.com.ua или переходите по ссылке в сториз. Шапки подходят и собакам, и детям, и взрослым. Там написано, что вся прибыль идет на помощь саперам в мономиску того же пса (придумал же такое). Всем теплый лизь", — написала с юмором собака.

Напомним, ранее Патрон хвастался стильным теплым комбинезоном.

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