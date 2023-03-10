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В стильных брюках и пальто от Zara: кронпринцесса Метте-Марит посетила конференцию

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
688
Время на прочтение
1 мин
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В стильных брюках и пальто от Zara: кронпринцесса Метте-Марит посетила конференцию

Кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Датская кронпринцесса, супруга кронпринца Хокона, продемонстрировала стильный аутфит на публичном мероприятии.

Кронпринцесса Метте-Марит участвовала в конференции по психическому здоровью в Гардермуэне. Она приехала на встречу в темно-синем пальто от Zara, в молочно-белой блузке от Boss и бордовые брюки-клеш со стрелками от Gabriela Hearst, а обута была в туфли-лодочки от Christian Louboutin.

Белокурые волосы принцесса распустила, сделала легкий мейк-ап на лице, а из украшений на ней было лишь несколько колец на пальцах.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images
Кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Напомним, недавно принцесса Метте-Марит вместе с супругом принцем Хоконом посещала Лондон, где они встречались с принцем и принцессой Уэльскими за круглым столом. Тогда на кронпринцессе было красное шерстяное креповое платье от британского бренда The Fold.

Принц и принцесса Уэльские, кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images
Принц и принцесса Уэльские, кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
688
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