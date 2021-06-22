В стильных эспадрильях и платье с принтом: Джилл Байден прилетела с мужем в Вашингтон

Пару заметили выходящей из вертолета Marine One.

Президент США Джо Байден и его жена Джилл практически постоянно живут в Белом Доме, но иногда пара летает на выходные в свой дом в штате Делавэр, чтобы провести время с внуками и детьми. Так произошло и в минувшие выходные, президентскую чету сфотографировали, когда они возвращались в Белый дом.

Первая леди выбрала для поездки белый летний плащ, платье с черно-белым принтом и удобные черные эспадрильи. Волосы Джилл были уложены в ее любимую объемную прическу, а из украшений она выбрала крупные серьги, золотые браслеты и любимую подвеску со словом "мама", которую никогда не снимает.

Джилл Байден и Джо Байден / Associated Press

Президент Джо Байден выбрал для перелета темно-синий пиджак с золотыми пуговицами, брюки цвета индиго и голубую рубашку. На глазах у него были любимые очки-авиаторы, а в руке он нес сумку-портфель.

Джилл Байден и Джо Байден / Associated Press

Напомним, также на этих выходных стало известно, что скончалась любимая овчарка Байденов по кличке Чемпион. Пес прожил в их семье 13 лет.

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