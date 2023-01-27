В стильных нарядах и с брошками: как одевались в юности принцессы Елизавета и Маргарет

Сегодня среди архивных фотографий нам попался редкий кадр с британскими принцессами Елизаветой и Маргарет.

Этот снимок был сделан 27 января 1943 года. Сестры подписывают свои однофунтовые сберегательные сертификаты после покупки первых двух, когда они были доступны для публики.

Принцесса Елизавета одета в серый короткий жакет с брошью на груди и джемпер, а ее сестра Маргарет была в таком же луке. У сестер были кудрявые укладки и девушки улыбались.

Принцессы Елизавета и Маргарет / Фото: Associated Press

Напомним, недавно мы вспоминали, как принцесса Елизавета в 1947 году посетила первый показ мод в отеле "Дорчестер" в Лондоне. Она одета в вельветовый жакет, на воротнике которого пришпилена брошка в виде птицы. Волосы принцессы уложены в красивую прическу, а на ее лице - легкий макияж.

Принцесса Елизавета / Фото: Associated Press

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