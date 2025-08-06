В строгом костюме и с любимой прической: принцесса Анна встретилась с президентской четой Ирландии

Принцесса Анна в Ирландии / © Getty Images

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Президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс и его супруга Сабина принимали королевскую принцессу Анну в Арас-ан-Уахтарайне — официальной резиденции президента Ирландии.

На встрече 74-летняя принцесса появилась в светлой рубашке, с платком на шее, удлиненном жакете и классической юбке длины до колен, обута Анна была в свои любимые кожаные туфли на невысоких устойчивых каблуках, также она была в синих перчатках и под мышкой держала кожаную небольшую сумку.

Президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс и его супруга Сабина с принцессой Анной / © Getty Images

Завершила свой лук королевская особа жемчужными серьгами-гвоздиками, золотой брошью в виде лошади на груди, легким макияжем на лице и классической прической «улей», которую в последнее время меняла лишь один раз во время государственного банкета в Виндзорском замке, организованного в честь президентской четы Франции.

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Принцесса Анна на государственном банкете в Виндзорском замке / © Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, какой была прическа принцессы Анны в молодости, в те годы она носила не только свой фирменный «улей».