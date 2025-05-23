В странном платье с прозрачным подолом: леди Виктория Херви вышла на дорожку в Каннах

Леди Виктория Херви / © Getty Images

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Британская аристократка выбрала для светского выхода серебристо-синее платье с кейп-накидкой, которое было расшито пайетками и с прозрачным подолом. В этот раз Виктория собала волосы в высокую прическу, сделала выразительный макияж глаз и надела серьги-висюльки с камнями. Образ британки дополняли серебристые босоножки и красный педикюр виднелся на ногах.

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Также несколькими днями ранее леди Виктория появилась на публике в голубом платье с накидкой из тюля, золотых босоножках и с золотой сумкой интересной формы на короткой ручке.

Посещала знаменитость Каннский кинофестиваль и первые несколько дней, где очень старалась не нарушить правила дресс-кода и очень хотела показать те или иные части своего обнаженного тела.

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Леди Виктория Херви / © Associated Press

Леди Виктория Херви / © Getty Images

Леди Виктория Херви / © Associated Press