В строгом костюме и лодочках на шпильке: княгиня Шарлин с мужем-князем встретились с четой Эдинбургских
Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард посетили с визитом княжество Монако.
«Их Светлейшие Высочества князь Альбер II и княгиня Шарлин имели честь приветствовать Их Королевские Высочества герцога и герцогиню Эдинбургских во время их визита в Княжество Монако.
Встреча прошла в атмосфере уважения, дружбы и теплых переговоров между Монако и Соединенным Королевством», — говорится в подписи к фотографии, представленной в Instagram княжеской четы.
Герцогиня Софи выбрала для этой встречи цветочную блузку и белые брюки, обула серые замшевые эспадрильи, волосы собрала в хвост и сделала лаконичный макияж, а в руках держала очки от солнца.
Княгиня Шарлин облачилась в деловой брючный костюм, который скомбинировала с черным топом и черными туфлями-лодочками на невысоких каблуках.
Фотография княжеской четы с британскими гостями была сделана на фоне ступенек дворца в Монако.
