В строгом костюме и лодочках на шпильке: княгиня Шарлин с мужем-князем встретились с четой Эдинбургских

Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард посетили с визитом княжество Монако.

Князь Альбер II, княгиня Шарлин, герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард / © Instagram княжеской семьи Монако

«Их Светлейшие Высочества князь Альбер II и княгиня Шарлин имели честь приветствовать Их Королевские Высочества герцога и герцогиню Эдинбургских во время их визита в Княжество Монако.

Встреча прошла в атмосфере уважения, дружбы и теплых переговоров между Монако и Соединенным Королевством», — говорится в подписи к фотографии, представленной в Instagram княжеской четы.

Герцогиня Софи выбрала для этой встречи цветочную блузку и белые брюки, обула серые замшевые эспадрильи, волосы собрала в хвост и сделала лаконичный макияж, а в руках держала очки от солнца.

Княгиня Шарлин облачилась в деловой брючный костюм, который скомбинировала с черным топом и черными туфлями-лодочками на невысоких каблуках.

Князь Альбер II, княгиня Шарлин, герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард / © Instagram княжеской семьи Монако

Князь Альбер II, княгиня Шарлин, герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард / © Instagram княжеской семьи Монако

Фотография княжеской четы с британскими гостями была сделана на фоне ступенек дворца в Монако.

А недавно мы показывали, какой роскошный образ Шарлин подобрала для выхода на церемонию «Золотой мяч», которая состоялась в театре Шатле в Париже.

