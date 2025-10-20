- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 194
- Время на прочтение
- 1 мин
В строгом костюме и на высоких шпильках: деловой образ Мелании Трамп
Первая леди США выступила в Белом доме.
Мелания Трамп недавно выступила в Большом фойе Белого дома в Вашингтоне. Там она появилась в деловом аутфите в классических цветах, в котором выглядела стройной и эффектной.
На супруге президента был строгий черный костюм, который состоял из жакета приталенного силуэта и прямых узких брюк со стрелками.
Лук Мелания дополнила белой рубашкой с расстегнутой верхней пуговицей и черными остроносыми туфлями на очень высоких шпильках.
Трамп сделала красивую прическу с локонами, любимый макияж смоки-айс и с розовой помадой на губах и молочный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.
Напомним, Мелания Трамп в стильном образе сопровождала мужа в поездке в штат Вирджиния.