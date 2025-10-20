В строгом костюме и на высоких шпильках: деловой образ Мелании Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп недавно выступила в Большом фойе Белого дома в Вашингтоне. Там она появилась в деловом аутфите в классических цветах, в котором выглядела стройной и эффектной.

На супруге президента был строгий черный костюм, который состоял из жакета приталенного силуэта и прямых узких брюк со стрелками.

Лук Мелания дополнила белой рубашкой с расстегнутой верхней пуговицей и черными остроносыми туфлями на очень высоких шпильках.

Трамп сделала красивую прическу с локонами, любимый макияж смоки-айс и с розовой помадой на губах и молочный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

Напомним, Мелания Трамп в стильном образе сопровождала мужа в поездке в штат Вирджиния.