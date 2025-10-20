ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
194
Время на прочтение
1 мин

В строгом костюме и на высоких шпильках: деловой образ Мелании Трамп

Первая леди США выступила в Белом доме.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп недавно выступила в Большом фойе Белого дома в Вашингтоне. Там она появилась в деловом аутфите в классических цветах, в котором выглядела стройной и эффектной.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

На супруге президента был строгий черный костюм, который состоял из жакета приталенного силуэта и прямых узких брюк со стрелками.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Лук Мелания дополнила белой рубашкой с расстегнутой верхней пуговицей и черными остроносыми туфлями на очень высоких шпильках.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Трамп сделала красивую прическу с локонами, любимый макияж смоки-айс и с розовой помадой на губах и молочный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп в стильном образе сопровождала мужа в поездке в штат Вирджиния.

Дата публикации
Количество просмотров
194
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie