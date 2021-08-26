В строгом костюме и с любимым украшением: Камала Харрис прилетела во Вьетнам

В строгом костюме и с любимым украшением: Камала Харрис прилетела во Вьетнам

Это первый визит нового вице-президента Соединенных Штатов в страны не североамериканского региона.

Вице-президент США Камала Харрис прилетела в Ханой, столицу Вьетнама, где провела ряд встреч и посетила Национальный институт гигиены и эпидемиологии, куда ранее утром, 26 августа, прибыли 270 тысяч доз вакцины Pfizer.

Камала Харрис / Associated Press

Для делового визита Харрис выбрала строгий черный брючный костюм с удлиненным жакетом, который застегивался на две пуговицы спереди. К нему она подобрала темно-синий шелковый топ и лакированные туфли. Дополнило образ любимое украшение политика - золотое ожерелье с жемчугом.

Камала Харрис / Associated Press

Камала Харрис / Associated Press

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Деловые образы Камалы Харрис (8 фото)

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