В строгом платье и с ярким шарфом: Джилл Байден с мужем отправилась в Рим

В строгом платье и с ярким шарфом: Джилл Байден с мужем отправилась в Рим

Первая леди США поехала с супругом на встречу G-20.

Президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден вчера, 28 октября, отправились в Рим на встречу G-20. Супругов фотографы запечатлели, когда они шли к самолету Air Force One на базе ВВС Эндрюс, штат Мэриленд.

Джилл Байден / Associated Press

Одета Джилл была в черное платье по фигуре длинны миди, черные плотные колготы и черный жакет в едва заметную полоску. Талию она подчеркнула черным поясом.

Джилл Байден / Associated Press

На шее у нее был пестрый шарф. Свой образ Джилл дополнила красивыми серьгами и браслетом, а также замшевыми ботильонами на каблуках.

Джилл Байден / Associated Press

Еще папарацци запечатлели президентскую чету в международном аэропорте Рим-Фьюмичино в Риме. Из самолета первая леди вышла в красном элегантном пальто и замшевых красных лодочках.

Джилл Байден / Associated Press

Ранее Джилл посетила онкологический центр Холлингса при Медицинском университете Южной Каролины в Чарльстоне, Южная Каролина. Там она появилась в желтом приталеном трикотажном топе и атласной юбке. На лице была кремовая маска с цветочной вышивкой.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

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