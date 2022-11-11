В строгом жакете и с локонами: деловой образ Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в восьмом заседании Комиссии по вопросам координации взаимодействия органов исполнительной власти по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин, противодействию любым проявлениям насилия, оказанию помощи пострадавшим. Первая леди отметила, что борьба с насилием особенно важна во время войны.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Из-за войны вопрос противодействия насилию стал еще насущнее. Особые вызовы для нас — расследование и противодействие сексуальному насилию в условиях войны. По мнению психологов, человек, который пережил такое, может рассказать об этом, а тем более свидетельствовать, только когда чувствует себя в полной безопасности. Так что одна из главных задач – обеспечить для них такую психологическую безопасность. Чтобы они почувствовали, что наконец-то могут говорить и их услышат. Что угрозы или осуждения нет", — сказала Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди предстала в деловом аутфите. На ней был строгий жакет графитового оттенка и серая рубашка. Волосы Елена накрутила в красивые локоны, сделала нежный макияж и украсила уши лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, ранее Зеленская в образе total black приняла участие в открытии Центра помощи спасенным в Киеве.

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