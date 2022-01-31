В строгом жакете и с ожерельем: Камала Харрис в Белом доме

В строгом жакете и с ожерельем: Камала Харрис в Белом доме

Вице-президент США в наряде любимого стиля пришла на деловую встречу.

Сегодня, 31 января, вице-президент США Камала Харрис выступила на встрече с Национальной ассоциацией губернаторов в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне.

Камала Харрис / Associated Press

Камала предпочитает носить строгие костюмы. Поэтому и на этот раз она выбрала строгий деловой брючный костюм графитового цвета, который сочетала с черным топом.

На шее у нее было черное ожерелье, а в ушах серьги из этого же комплекта. На руках у нее было два кольца. Аккуратная укладка и макияж смоки-айс завершили аутфит вице-президента.

Камала Харрис / Associated Press

Харрис сфотографировали на фоне огромной красивой картины.

Ранее Камала продемонстрировала деловой образ в черном брючном костюме, белом топе и туфлях на шпильке.

Камала Харрис / Associated Press

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