- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 217
- Время на прочтение
- 1 мин
В султанской семье грядет пополнение: принц Брунея показал фото беременной жены
Королевская семья Брунея готовится к пополнению.
14 октября принц Матин сообщил в Instagram, что его супруга принцесса Аниша ждет первенца.
На опубликованном черно-белом снимке Матин и Аниша держатся за руки на террасе, а Аниша держит руку на животе. Подпись под снимком гласит: «И их стало трое 🤲🏽».
Сын султана Брунея женился на Анише в январе 2024 года, а их свадьба длилась десять дней. Аниша — простолюдинка, она внучка специального советника султана Пехина Дато Исы, владелица модного бренда и туристического бизнеса.
34-летний принц Матин, четвертый сын и десятый ребенок султана Хассанала Болкиаха, часто сопровождает своего отца при исполнении официальных королевских обязанностей.