В султанской семье грядет пополнение: принц Брунея показал фото беременной жены

Принцесса Аниша и принц Мартин

14 октября принц Матин сообщил в Instagram, что его супруга принцесса Аниша ждет первенца.

На опубликованном черно-белом снимке Матин и Аниша держатся за руки на террасе, а Аниша держит руку на животе. Подпись под снимком гласит: «И их стало трое 🤲🏽».

Сын султана Брунея женился на Анише в январе 2024 года, а их свадьба длилась десять дней. Аниша — простолюдинка, она внучка специального советника султана Пехина Дато Исы, владелица модного бренда и туристического бизнеса.

Королевская свадьба принца Брунея в 2024 году / © Getty Images

34-летний принц Матин, четвертый сын и десятый ребенок султана Хассанала Болкиаха, часто сопровождает своего отца при исполнении официальных королевских обязанностей.