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В сверкающем луке с пайетками: принцесса Мария-Олимпия посетила показ Valentino
Греческая принцесса Мария-Олимпия посетила показ коллекции Valentino в Париже.
Принцесса Мария-Олимпия приехала на показ Valentino в рамках Недели моды prêt-à-porter сезона весна-лето 2027, который проходит во французской столице.
Одета Мария-Олимпия надела блузку с объемными рукавами, украшенную пайетками и мини-юбку в сочетании с белыми кожаными остроносыми туфлями на каблуках, дополненными металлическими заклепками. Ее светлые волосы были распущены и уложены легкими струящимися волнами, принцесса также сделала легкий макияж на лице и надела солнцезащитные очки прямоугольной формы в черной оправе.
Ранее принцесса Мария-Олимпия посещала показ коллекции Burberry сезона лето 2027 в рамках Лондонской недели моды, который прошел в колледже искусств Челси.