В сверкающем платье и аквамариновой тиаре: принцесса Мадлен посетила церемонию в Стокгольме
Шведская принцесса Мадлен вчера вечером вместе с членами своей семьи присутствовала на банкете по случаю вручения Нобелевской премии 2025 года в Стокгольмской ратуше.
Герцогиня Хельсингландская и Гестрикландская — титулы, которые также носит Мадлен, приехала на торжество в сверкающем стразами вечернем платье, которое дополнила семейной аквамариновой тиарой и серьгами-люстрами тоже с аквамаринами. Цвет украшений идеально подходил к голубым глазам Мадлен. Принцесса распустила волосы, сделала легкий вечерний макияж глаз и подчеркнула губы блеском.
На банкете также присутствовали королева Сильвия, которая удивила нарядом и ее старшая дочь — кронпринцесса Виктория — будущая королева, к слову, надела платье от Жака Зендера, которое впервые носила ее мать, королева Сильвия, еще в 1994 году.
По словам представителей бренда, винтажное платье сшито из «зибелина, особого материала, похожего на фай, который больше не производится». Образ кронпринцессы дополнила тиара «Баденская бахрома», культовая шведская тиара XIX века, а также жемчужные серьги и жемчужный браслет.