В сверкающем платье и серьгах за 87 тысяч долларов: Шарлотта Казираги сходила на балет

38-летняя монакская журналистка выбрала для светского выхода изысканное синее платье, расшитое камнями, и на тонких бретельках от Chanel, подобрала к нему черные сатиновые туфли с круглыми носами на высоких каблуках и серьги Chanel с бриллиантами стоимостью 87 400 долларов.

Шарлотта распустила каштановые волосы, которые недавно обстригла в каре, подчеркнула макияжем с серебристыми тенями глаза и теплым оттенком нюдовой помады накрасила губы. Член княжеской семьи Монако блистала перед камерами фотографов.

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

Также, отметим, Шарлотта Казираги посетила и показ новой женской коллекции Chanel на Парижской неделе моды. Там она появилась в полосатом костюме от французского бренда и в обуви на фигурных каблуках.

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

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