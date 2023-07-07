В светло-бежевом костюме и на каблуках: новый выход Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в презентации автошкол, адаптированных к нуждам людей с инвалидностью. Это флагманский проект МВД, реализуемый в рамках первой леди "Без барьеров". Его цель – создать эффективную и комфортную систему адаптации лиц с инвалидностью к управлению транспортными средствами с учетом их возможностей и потребностей.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первые такие автошколы открылись на базе учебных заведений системы МВД в Киеве, Львове, Днепре, Каменце-Подольском и Кропивницком.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Это та безбарьерность в действии, которое всегда пропагандирую и которое обязалась воплощать наша страна еще до российского вторжения: равные возможности, комфорт и удобство для всех украинцев во всех сферах. Трудно переоценить этот проект сейчас, когда из-за российских атак у нас ежедневно стремительно больше людей с инвалидностью – молодых, активных, полных планов. Но они обязательно воплотят все задуманное и реализуются в Украине полноценно, уверенно управляя не только автомобилем, но и своим будущим", – сказала Зеленская.

На мероприятие первая леди пришла в стильном брючном костюме светло-бежевого цвета и коричневом топе. Наряд она скомбинировала с черными туфлями на каблуках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала идеально ровную укладку, нежный макияж и украсила уши лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, во время съемок Елена Зеленская продемонстрировала лук в жакете молочного оттенка и с красивой прической.

Читайте также: