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В светло-голубом костюме и кроссовках: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на военном параде
Политик в деловом аутфите в нежных оттенках отметила один из важнейших государственных итальянских праздников.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие в праздновании Дня Республики в Риме. Вместе с ней на мероприятии присутствовали министр обороны Гвидо Крозетто и представитель Сената Италии Иньяцио Ла Русса. Вместе они наблюдали за военным парадом на Виа деи Форы Империале.
Мелони для такого события выбрала деловой образ в нежных оттенках. На ней был светло-голубой костюм, который состоял из жакета и брюк-палаццо с тканевым поясом, а также белый топ. Наряд она дополнила белыми кроссовками.
Премьер сделала укладку с локонами, макияж с розовой помадой, украсила уши бирюзовыми серьгами, а руку — кольцом с большим изумрудом и маленькими бриллиантами.
Напомним, Джорджа Мелони в удлиненном сером жакете, белом топе и белых широких брюках со стрелками встретилась с ирландским коллегой.