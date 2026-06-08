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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
121
Время на прочтение
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В светло-голубом костюме и кроссовках: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на военном параде

Политик в деловом аутфите в нежных оттенках отметила один из важнейших государственных итальянских праздников.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие в праздновании Дня Республики в Риме. Вместе с ней на мероприятии присутствовали министр обороны Гвидо Крозетто и представитель Сената Италии Иньяцио Ла Русса. Вместе они наблюдали за военным парадом на Виа деи Форы Империале.

Гвидо Крозетто, Джорджа Мелони, Иньяцио Ла Русса / © Getty Images

Гвидо Крозетто, Джорджа Мелони, Иньяцио Ла Русса / © Getty Images

Мелони для такого события выбрала деловой образ в нежных оттенках. На ней был светло-голубой костюм, который состоял из жакета и брюк-палаццо с тканевым поясом, а также белый топ. Наряд она дополнила белыми кроссовками.

Премьер сделала укладку с локонами, макияж с розовой помадой, украсила уши бирюзовыми серьгами, а руку — кольцом с большим изумрудом и маленькими бриллиантами.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони в удлиненном сером жакете, белом топе и белых широких брюках со стрелками встретилась с ирландским коллегой.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
121
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