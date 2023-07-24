В светло-голубом костюме и шелковой блузке: премьер-министр Италии выступила на саммите в Риме

Джорджа Мелони появилась на мероприятии в деловом луке нежного оттенка.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила перед ассамблеей в рамках трехдневного саммита Агентства ООН по продовольствию и сельскому хозяйству, который проходит в Риме.
Политик выбрала для своего делового аутфита брючный светло-голубой костюм и шелковую голубую блузку.
Джорджа сделала идеально ровную укладку, макияж смоки-айс, губы накрасила помадой малинового оттенка, а уши украсила золотыми длинными серьгами.
Напомним, Джорджа Мелони на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в белой блузке в сетку с цветочными аппликациями, сверху которой надела белый жилет.
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