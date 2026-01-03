Принцесса Айко / © Associated Press

Единственная дочь императора Японии Нарухито и императрицы Масако — принцесса Айко — приняла участие в новогодней церемонии в Императорском дворце. Вместе с родителями и другими членами семьи она поздравляла публику с Новым годом.

Для своего выхода принцесса выбрала нежный образ. На ней было светло-голубое закрытое платье с принтом, воротником-стойкой и пуговицами сзади.

Из украшений Айко выбрала серебряные серьги с бриллиантами и жемчугом, а также такую же изысканную брошь. Волосы она собрала в элегантную прическу и сделала легкий макияж. В руках принцесса держала веер молочного оттенка.

Напомним, императрица Масако надела на новогоднюю церемонию небесно-голубое платье с длинными рукавами.