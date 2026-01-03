- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 104
- Время на прочтение
- 1 мин
В светло-голубом платье и изысканных украшениях: дочь императора — принцесса Айко — в нежном образе появилась на церемонии
Принцесса Японии вместе с семьей поздравила публику с Новым годом.
Единственная дочь императора Японии Нарухито и императрицы Масако — принцесса Айко — приняла участие в новогодней церемонии в Императорском дворце. Вместе с родителями и другими членами семьи она поздравляла публику с Новым годом.
Для своего выхода принцесса выбрала нежный образ. На ней было светло-голубое закрытое платье с принтом, воротником-стойкой и пуговицами сзади.
Из украшений Айко выбрала серебряные серьги с бриллиантами и жемчугом, а также такую же изысканную брошь. Волосы она собрала в элегантную прическу и сделала легкий макияж. В руках принцесса держала веер молочного оттенка.
Напомним, императрица Масако надела на новогоднюю церемонию небесно-голубое платье с длинными рукавами.