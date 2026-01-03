ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

В светло-голубом платье и изысканных украшениях: дочь императора — принцесса Айко — в нежном образе появилась на церемонии

Принцесса Японии вместе с семьей поздравила публику с Новым годом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Принцесса Айко

Принцесса Айко / © Associated Press

Единственная дочь императора Японии Нарухито и императрицы Масако — принцесса Айко — приняла участие в новогодней церемонии в Императорском дворце. Вместе с родителями и другими членами семьи она поздравляла публику с Новым годом.

Императорская семья / © Associated Press

Императорская семья / © Associated Press

Для своего выхода принцесса выбрала нежный образ. На ней было светло-голубое закрытое платье с принтом, воротником-стойкой и пуговицами сзади.

Принцесса Айко / © Associated Press

Принцесса Айко / © Associated Press

Принцесса Айко / © Associated Press

Принцесса Айко / © Associated Press

Из украшений Айко выбрала серебряные серьги с бриллиантами и жемчугом, а также такую же изысканную брошь. Волосы она собрала в элегантную прическу и сделала легкий макияж. В руках принцесса держала веер молочного оттенка.

Принцесса Айко / © Associated Press

Принцесса Айко / © Associated Press

Напомним, императрица Масако надела на новогоднюю церемонию небесно-голубое платье с длинными рукавами.

Дата публикации
Количество просмотров
104
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie