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В светло-голубом платье и с серьгами-цветами: принцесса Како в нежном образе появилась на церемонии
Японская принцесса выбрала для своего появления нежный наряд с плиссированной юбкой.
Принцесса Како посетила торжественную церемонию «Национального фестиваля городского озеленения», состоявшуюся во Всемирном розовом саду Гифу.
Там принцесса появилась в нежном аутфите. На ней было закрыто светло-голубое платье с длинными рукавами, акцентной полоской на талии и плиссированной юбкой.
К наряду принцесса подобрала белый кожаный клатч. Ее Величество собрала волосы в низкий хвост, сделала нежный макияж с коралловой помадой на губах и украсила уши милыми серьгами в виде белых цветов.
Напомним, принцесса Како посетила Всемирный пресноводный аквариум в темно-синем жакете и сине-голубом брючном костюме с орнаментом.