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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
49
Время на прочтение
1 мин

В светло-голубом платье и с серьгами-цветами: принцесса Како в нежном образе появилась на церемонии

Японская принцесса выбрала для своего появления нежный наряд с плиссированной юбкой.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Принцесса Како

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како посетила торжественную церемонию «Национального фестиваля городского озеленения», состоявшуюся во Всемирном розовом саду Гифу.

Там принцесса появилась в нежном аутфите. На ней было закрыто светло-голубое платье с длинными рукавами, акцентной полоской на талии и плиссированной юбкой.

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

К наряду принцесса подобрала белый кожаный клатч. Ее Величество собрала волосы в низкий хвост, сделала нежный макияж с коралловой помадой на губах и украсила уши милыми серьгами в виде белых цветов.

Напомним, принцесса Како посетила Всемирный пресноводный аквариум в темно-синем жакете и сине-голубом брючном костюме с орнаментом.

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса Како / © Getty Images

Японская принцесса Како / © Getty Images

Японская принцесса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
49
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