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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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В светло-голубом жакете и ожерелье: Ангела Меркель появилась на презентации своего официального портрета

Бывшая канцлер Германии посетила презентацию своего официального портрета в Берлине.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ангела Меркель и Жереми Кейрас

Ангела Меркель и Жереми Кейрас / © Getty Images

В Берлине состоялась презентация официального портрета бывшей канцлера Германии Ангелы Меркель, созданного художником Жереми Кейрасом для Зала предков в Канцелярии федерального канцлера. На торжественном открытии политик появилась в деловом наряде, оставаясь верной своему узнаваемому стилю.

Меркель надела светло-голубой жакет прямого кроя без воротника, с круглым вырезом и светлыми пуговицами. Верх она сочетала с черными прямыми брюками.

Ангела Меркель и Жереми Кейрас / © Getty Images

Ангела Меркель и Жереми Кейрас / © Getty Images

Шею Ангела украсила ожерельем. Она сделала макияж с бежевой помадой и черным карандашом на веках. Свой наряд политик дополнила традиционной аккуратной прической.

Во время церемонии Меркель позировала рядом с художником Жереми Кейрасом и своим портретом, на котором она также была изображена в фирменном синем жакете — одном из главных элементов стиля политика на протяжении многих лет.

Портрет будет выставлен в Музее Боде до 4 октября 2026 года, после чего его передадут в Управление федерального канцлера.

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Дата публикации
Количество просмотров
9
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