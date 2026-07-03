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В светло-голубом жакете и ожерелье: Ангела Меркель появилась на презентации своего официального портрета
Бывшая канцлер Германии посетила презентацию своего официального портрета в Берлине.
В Берлине состоялась презентация официального портрета бывшей канцлера Германии Ангелы Меркель, созданного художником Жереми Кейрасом для Зала предков в Канцелярии федерального канцлера. На торжественном открытии политик появилась в деловом наряде, оставаясь верной своему узнаваемому стилю.
Меркель надела светло-голубой жакет прямого кроя без воротника, с круглым вырезом и светлыми пуговицами. Верх она сочетала с черными прямыми брюками.
Шею Ангела украсила ожерельем. Она сделала макияж с бежевой помадой и черным карандашом на веках. Свой наряд политик дополнила традиционной аккуратной прической.
Во время церемонии Меркель позировала рядом с художником Жереми Кейрасом и своим портретом, на котором она также была изображена в фирменном синем жакете — одном из главных элементов стиля политика на протяжении многих лет.
Портрет будет выставлен в Музее Боде до 4 октября 2026 года, после чего его передадут в Управление федерального канцлера.