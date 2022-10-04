В светло-песочном костюме и кедах: новый стильный лук Елены Зеленской в Турции

Елена Зеленская в рамках своего визита в Турцию встретилась с защитниками "Азовстали", недавно освобожденными из российского плена. Там они также встретились со своими родными.

Защитникам Мариуполя присвоили звание Героя Украины. В ходе этой встречи глава Офиса президента Андрей Ермак вручил им ордена "Золотая Звезда".

Фотографии со встречи первая леди опубликовала в Instagram.

Фото: Instagram Елены Зеленской

"Эмоций много. Путь к этому моменту был долгим и трудным. Наконец-то они смогли обняться. Передала им привет и благодарность от Украины, от Президента и всех людей, за которых они воюют. Важный день. Главное – что Украина борется и будет бороться за всех наших людей. Их еще много в российском плену – мужчин и женщин, военных и гражданских. И нам нужен каждый и каждая. Живыми", — написала в посте Елена.

На встрече первая леди предстала в светло-песковом костюме, состоявшем из жакета оверсайз и широких укороченных брюк, белом топе и белых кедах.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Жена президента сделала идеально ровную укладку и нежный макияж.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, в Турции Зеленская также встретилась со Вселенским патриархом Варфоломеем. Она предстала в скромном платье миди темно-синего цвета от украинского бренда Gasanova и черных туфлях.

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