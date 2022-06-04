В светло-розовом национальном костюме: королева Бутана в свой день рождения продемонстрировала нежный образ

Жене короля Бутана исполнилось 32 года.
Сегодня, 4 июня, самая молодая королева мира – королева Бутана Джецун Пема Вангчук отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 32 года.
По этом поводу на официальной странице королевы в Instagram опубликовали ее фотографию. На ней Джецун Пема предстала в нежном аутфите. Одета она в светло-розовый национальный костюм с принтом.
Волосы Ее Величество распустила, сделала нежный макияж и украсила уши элегантными серьгами.
Позировала Вангчук, сидя на пороге двери, ведущей в красивый сад.
"В этот особый день мы присоединяемся к нации, выражая наши коллективные пожелания и благодарность нашей любимой Королеве. Служение Ее Величеству нации и людям является источником нашего вдохновения и силы", - говорится в подписи к фото.
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