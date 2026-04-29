В светло-розовом платье Dior и оперных перчатках: Мелания Трамп в изысканном образе появилась на государственном обеде

Первая леди для одного из главных дипломатических событий сезона выбрала роскошное кутюрное платье нежного оттенка.

Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп организовали государственный обед в Белом доме в честь официального визита в Вашингтон короля Чарльза III и королевы Камиллы.

Королева Камилла и король Чарльз, Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Для такого события Мелания выбрала изысканный образ, в котором она выглядела невероятно. На ней было кютюрное бледно-розовое платье макси от Christian Dior. Наряд имел асимметричный верх, который обнажал одно ее плечо, и скульптурную вставку ткани с драпировкой.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Аутфит Мелания дополнила бледно-розовыми остроносыми туфлями и оперными молочно-белыми перчатками, которые добавили луку аристократической сдержанности.

Королева Камилла и король Чарльз, Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Волосы жене президента уложила в мягкие локоны и сделали макияж смоки-йс с нежно-розовой помадой на губах. Уши она украсила элегантными серьгами с бриллиантами.

Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп был одет в классический черный смокинг, белую рубашку, белый жилет и белый галстук-бабочку, которые сочетал с черными туфлями.

Королева Камилла и король Чарльз, Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп встречала британских монархов в красивом наряде цвета сливочного масла.

