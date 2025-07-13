ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

В светло-салатовых штанах и пастельном жакете с принтом: императрица Масако поболела на конной гонке

Японская императрица с мужем-императором находится с официальным визитом в Монголии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Император Нарухито и императрица Масако

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Император Японии Нарухито и его жена императрица Масако вместе с президентом Монголии Ухнаагийн Хурелсух посетили конные соревнования в рамках фестиваля Наадам в Улан-Баторе.

Масако выбрала для такого события элегантный аутфит. На ней был удлиненный жакет пастельных цветов с принтом, который она сочетала со светло-салатовыми широкими брюками со стрелками.

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Свой образ Ее Величество дополнила белой шляпой с лентой в тон жакета, молочными туфлями на стойких каблуках и молочным клатчем.

Императрица сделала макияж с розовой помадой и черными стрелками, уши украсила жемчужными серьгами, а шею – ожерельем.

Нарухито был одет в светлый пиджак, белую рубашку и серые брюки, которые сочетал с черными туфлями.

Напомним, императрица Масако в первый день визита в Монголию продемонстрировала образ в голубом костюме с белой каймой.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie