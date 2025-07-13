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В светло-салатовых штанах и пастельном жакете с принтом: императрица Масако поболела на конной гонке
Японская императрица с мужем-императором находится с официальным визитом в Монголии.
Император Японии Нарухито и его жена императрица Масако вместе с президентом Монголии Ухнаагийн Хурелсух посетили конные соревнования в рамках фестиваля Наадам в Улан-Баторе.
Масако выбрала для такого события элегантный аутфит. На ней был удлиненный жакет пастельных цветов с принтом, который она сочетала со светло-салатовыми широкими брюками со стрелками.
Свой образ Ее Величество дополнила белой шляпой с лентой в тон жакета, молочными туфлями на стойких каблуках и молочным клатчем.
Императрица сделала макияж с розовой помадой и черными стрелками, уши украсила жемчужными серьгами, а шею – ожерельем.
Нарухито был одет в светлый пиджак, белую рубашку и серые брюки, которые сочетал с черными туфлями.
Напомним, императрица Масако в первый день визита в Монголию продемонстрировала образ в голубом костюме с белой каймой.