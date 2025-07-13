В светло-салатовых штанах и пастельном жакете с принтом: императрица Масако поболела на конной гонке

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

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Император Японии Нарухито и его жена императрица Масако вместе с президентом Монголии Ухнаагийн Хурелсух посетили конные соревнования в рамках фестиваля Наадам в Улан-Баторе.

Масако выбрала для такого события элегантный аутфит. На ней был удлиненный жакет пастельных цветов с принтом, который она сочетала со светло-салатовыми широкими брюками со стрелками.

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images

Свой образ Ее Величество дополнила белой шляпой с лентой в тон жакета, молочными туфлями на стойких каблуках и молочным клатчем.

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Императрица сделала макияж с розовой помадой и черными стрелками, уши украсила жемчужными серьгами, а шею – ожерельем.

Нарухито был одет в светлый пиджак, белую рубашку и серые брюки, которые сочетал с черными туфлями.

Напомним, императрица Масако в первый день визита в Монголию продемонстрировала образ в голубом костюме с белой каймой.