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В светло-сером костюме и белой рубашке: Джорджа Мелони продемонстрировала деловой образ на саммите
Политик обожает носить брючные костюмы, которые всегда дополняет обувью на каблуках.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие в саммите MED9 в хорватском Сплите, на котором собрались лидеры девяти стран ЕС и приглашенные участники.
Для встречи политик выбрала светло-серый костюм с меланжевой фактурой. Он состоял из удлиненного однобортного жакета с лацканами, карманами с клапанами и темными пуговицами, а также широких брюк со стрелками.
Под жакет Джорджа она надела классическую белую рубашку с расстегнутыми верхними пуговицами. Наряд она дополнила серыми остроносыми туфлями на шпильках.
Мелони уложила волосы мягкими волнами с пробором посередине. Она сделала макияж смоки-айс с розово-бежевой помадой и французский маникюр. На руке у нее были тонкие кольца.
Напомним, Джордж Мелони в костюме-тройке цвета мокко получила награду на торжествах, посвященных 80-летию CNA — Национальной конфедерации ремесел и малых и средних предприятий.