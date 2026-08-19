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В светло-сером костюме и элегантных сережках: Елена Зеленская выступила на образовательной конференции
Первая леди поблагодарила украинских педагогов за работу во время войны и рассказала о бесплатном питании и психологической поддержке школьников.
Елена Зеленская приняла участие в ежегодной национальной образовательной конференции «Августовская-2026», которую Министерство образования и науки провело под лозунгом «Образование — дело каждого». Фотографии с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.
Для мероприятия супруга президента выбрала сдержанный деловой костюм светло-серого оттенка, состоящий из удлиненного двубортного жакета с широкими лацканами и широких брюк со стрелками.
Зеленская дополнила свой наряд элегантными золотыми серьгами-кольцами. У нее была прическа с мягкими локонами и боковым пробором, а также макияж в естественных оттенках.
Во время выступления первая леди поблагодарила работников образования за их ежедневный труд.
«Благодарю работников образования за еще один год самоотверженного труда. Вы каждый день возвращаете детям то, что пытается отнять российская война: ощущение нормальной жизни, детство, развитие, возможность учиться. И таким образом вы поддерживаете само будущее и веру в него», — сказала Зеленская.
Она подчеркнула, что за годы противостояния российской агрессии образование стало не только источником знаний, но и синонимом заботы и безопасности.
Первая леди также рассказала о продолжении реформы школьного питания. С 1 сентября бесплатные горячие обеды будут получать все украинские школьники — более трех миллионов детей.
Особое внимание Зеленская уделила психологической поддержке учащихся. В рамках Всеукраинской программы по охране психического здоровья правительство утвердило Концепцию развития психологической службы до 2030 года.
«Ее задача — сделать психологическую поддержку частью школьной жизни, чтобы в школе вовремя могли заметить, что ребёнку трудно, и знали, как его поддержать», — добавила первая леди.
Напомним, Елена Зеленская в изумрудном жакете и с любимой брошью записала видеообращение.