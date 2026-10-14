В светло-сером костюме и с бриллиантами в ушах: княгиня Шарлин посетила саммит

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

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Княжеская чета посетила Монакский саммит по вопросам филантропии, который состоялся в Яхт-клубе Монако.

Это уникальное мероприятие собрало около сотни выдающихся деятелей со всего мира для обсуждения будущего филантропии и ее роли в решении глобальных проблем современности.

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Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

В своих вступительных речах князь Альбер II и княгиня Шарлен единодушно подчеркнули важность активной и устойчивой филантропии. В условиях растущей неопределенности в мире они отметили необходимость сохранения долгосрочных обязательств и поиска конкретных решений проблем, определяющих наше будущее.

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Этот международный саммит, организованный совместно Фондом князя Альбера II и Фондом княгини Шарлин при поддержке Фонда Токвиля, также ознаменовался вручением «Премии князя за инновационную филантропию».

На саммит княгиня приехала в светло-сером брючном костюме Emporio Armani с узором «гусиная лапка» и обула туфли-лодочки на невысоких каблуках. Шарлин сделала выразительный макияж и надела серьги с крупными бриллиантами, а волосы уложила в прическу.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Также княгиня и князь посетили открытие нового муниципального детского сада в самом сердце Монако, где Ее Светлость блистала тоже в брючном костюме, но другого яркого оттенка.

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