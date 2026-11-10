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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В светло-сером костюме свободного кроя: стильная княгиня Шарлин вышла в свет с братом

Княгиня Шарлин встретилась с новобранцами Управления общественной безопасности, а снимками и видео с мероприятия поделились на странице княжеского дворца в Instagram.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин в сопровождении своего брата Гарета Уиттстока посетила Управление общественной безопасности Монако. В ходе визита она ознакомилась с инфраструктурой Полицейской школы, учебным оборудованием и различными образовательными модулями, предлагаемыми будущим сотрудникам полиции.

В рамках визита были представлены задачи Полицейской школы, этапы первоначальной подготовки, а также учебные и оперативные средства, используемые для того, чтобы помочь учащимся приобрести навыки, необходимые для их будущей службы, - сообщает княжеский дворец Монако.

Эта встреча позволила подчеркнуть ключевую роль Полицейской школы в отборе, обучении и подготовке будущих полицейских, стоящих на страже безопасности каждого.

Для выхода Шарлин выбрала строгий и элегантный деловой ансамбль: светло-серый брючный костюм свободного кроя, который состоит из удлиненного двубортного жакета с темными пуговицами и прямых широких штанов в тон, под жакетом у нее была рубашка белого цвета, застегнутая на все пуговицы до самого воротника.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Шарлин обула черные туфли-лодочки с острым носком, волосы собрала в прическу, а макияж сделала в теплых оттенках, дополнив его стрелками на веках и блеском на губах, а также серьгами-пусетами с бриллиантами в ушах.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Несколькими днями ранее Шарлин с мужем князем Альбером II посетила благотворительный гала-вечер в Монако, где появилась в платье-смокинге.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

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