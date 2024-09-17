В светло-голубом платье с огромным бантом: королева Максима поддержала мужа во время выступления в парламенте

Его Величество король прибыл в парламент Нидерландов, где выступил с речью и озвучил планы политики нового правительства и бюджет на предстоящий год в Гааге.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Associated Press

Король был в черном фраке, сером жилете, серых брюках, белой рубашке и с серым галстуком и выглядел очень элегантно. Его супруга королева Максима сидела рядом с ним, она облачилась в светло-голубое платье-макси с огромным бантом на плече и тонким ремешком на талии. В руках у королевы были перчатки в тон, а на голове ободок.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Associated Press

Максима собрала часть волос заколкой, сделала выразительный макияж глаз, а из украшений на ней было несколько любимых браслетов и кольцо с камнем на пальце.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Associated Press

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Associated Press

После произнесения тронной речи король, королева Максима, принцесса Оранская Катарина-Амалия, принцесса Алексия, принц Константин и принцесса Лаурентиен приветствовали публику с балкона дворца Ноордейнде. Как видим, принцесса Лаурентин появилась на публичке в ярком розовом аутфите, и дочери королевы Максимы также привлекли внимание. Старшая Катарина-Амалия – наследница трона – надела изумрудный наряд, а ее младшая сестра принцесса Алексия была в красном платье с V-образным декольте.

Нидерландская королевская семья / Фото: Getty Images

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