В светло-голубом платье с огромным бантом: королева Максима поддержала мужа во время выступления в парламенте

Король Виллем-Александр и королева Максима посетили сегодня важное торжественное мероприятие.
Его Величество король прибыл в парламент Нидерландов, где выступил с речью и озвучил планы политики нового правительства и бюджет на предстоящий год в Гааге.
Король был в черном фраке, сером жилете, серых брюках, белой рубашке и с серым галстуком и выглядел очень элегантно. Его супруга королева Максима сидела рядом с ним, она облачилась в светло-голубое платье-макси с огромным бантом на плече и тонким ремешком на талии. В руках у королевы были перчатки в тон, а на голове ободок.
Максима собрала часть волос заколкой, сделала выразительный макияж глаз, а из украшений на ней было несколько любимых браслетов и кольцо с камнем на пальце.
После произнесения тронной речи король, королева Максима, принцесса Оранская Катарина-Амалия, принцесса Алексия, принц Константин и принцесса Лаурентиен приветствовали публику с балкона дворца Ноордейнде. Как видим, принцесса Лаурентин появилась на публичке в ярком розовом аутфите, и дочери королевы Максимы также привлекли внимание. Старшая Катарина-Амалия – наследница трона – надела изумрудный наряд, а ее младшая сестра принцесса Алексия была в красном платье с V-образным декольте.
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