В светло-сиреневом жакете и рубашке в горошек: Урсула фон дер Ляйен на саммите в Риме

Урсула фон дер Ляйен и Джорджа Мелони / © Associated Press

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приняла участие в саммите «План Маттеи для Африки и Глобальный шлюз: совместные усилия с Африканским континентом» в Риме. Там ее приветствовала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, с которой они выступили перед прессой.

Урсула фон дер Ляйен и Джорджа Мелони / © Associated Press

Фон дер Ляйен появилась в образе, в котором мы ее еще не видели. На политике был светло-сиреневый жакет — выбор такого оттенка нестандартен для политического мероприятия, на которых обычно преобладает темная гамма. Этот цвет придает образу мягкости, дружелюбия и открытости, что особенно важно на международных саммитах.

На ней также была белая рубашка в голубой горох и классические серые брюки со стрелками.

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Урсула фон дер Ляйен и Джорджа Мелони / © Associated Press

Глава Еврокомиссии сделала аккуратную укладку, макияж с помадой цвета пыльной розы, уши украсила серьгами-гвоздями с черными камнями, шею — жемчужным ожерельем, а на руке был золотой браслет-часы.

Урсула фон дер Ляйен и Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером появилась в красном жакете.