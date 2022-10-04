В светло-желтом костюме и с брошью-картой: Елена Зеленская выступила на форуме в Польше

Елена Зеленская приняла участие в открытии Варшавского форума безопасности – ежегодной международной конференции, на которую съезжаются участники со всего мира.

Там она выступила с речью, в которой говорила о нынешней мировой поддержке Украины.

Елена Зеленская / Фото: press-centr.com

"Это серьезная инвестиция в безопасность и стабильность региона, Европы и планеты в целом. Инвестиция в создание мира, в котором мы бы все хотели жить, не волнуясь за своих детей", — отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: press-centr.com

Зеленская призвала всех международных партнеров последовать примеру Польши – не бояться становиться на правильную сторону.

Елена Зеленская / Фото: press-centr.com

"Польша сразу поняла, что российское полномасштабное нападение на Украину – атака не только на нас, но и на все человеческие ценности: право на свободу, дом, страну. Поэтому, защищаясь от нападающего, Украина отстаивает не только себя.

Нельзя, чтобы агрессия стала языком общения в мире. Нельзя, чтобы ракеты, летящие на жилые дома, стали приемлемым для всех аргументом. И вместе мы этого не допустим", — сказала Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На форуме первая леди предстала в светло-желтом костюме от украинского бренда the COAT, состоявшем из широких брюк со стрелками и удлиненного жакета с воротником-стойкой и накладными клапанами на карманах. Наряд она дополнила черными туфлями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: press-centr.com

К жакету Елена прикрепила символическую брошь в виде карты Украины от бренда Gasanova. Брошку украшает один камешек, который расположен в Донецке – это родной город дизайнера Эльвиры Гасановой.

Елена Зеленская / Фото: press-centr.com

Елена Зеленская / Фото: press-centr.com

Зеленская сделала аккуратную укладку с локонами, нежный макияж. В ушах у нее были лаконичные серьги от Gunia Project.

Елена Зеленская / Фото: press-centr.com

Напомним, в рамках своего визита в Польшу Зеленска встретилась с первой леди Агатой Корнгаузер-Дудой.

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