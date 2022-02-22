В светло-желтой блузке и с красной помадой: Елена Зеленская показала видео с кухни

В светло-желтой блузке и с красной помадой: Елена Зеленская показала видео с кухни

Первая леди Украины продолжает работать над проектами здорового питания.

Елена Зеленская опубликовала на своей странице в Instagram интерактивный урок по здоровому питанию "Главное – что внутри".

В ролике, снятом на кухне, первая леди предстала в стильном образе. Она сочетала светло-желтую блузку и черную юбку. Аутфит Елена дополнила аккуратной укладкой, макияжем с красной помадой и лаконичными серьгами.

"Сейчас мы переживаем тревожные дни и ночи. Но, несмотря ни на что, должны продолжать работать. Что и делаем.

Мою историю здорового питания вы уже знаете – откровенно рассказала в одном из предыдущих постов. По собственному опыту понимаю, как важно, когда тебе подсказывают, как этот путь начать. И когда проходишь его не один, а с семьей – так и позитивнее, и всем полезнее.

Особенно важно, что в нашей тарелке именно сейчас: в период пандемии и других испытаний тревога легко может вызвать нездоровое пищевое поведение. Поэтому, вопреки всем напряжениям, надо, наоборот, приобретать здоровые привычки, которые помогут выстоять перед внешними факторами.

Для тех, кто хочет сменить свои и семейные пищевые привычки на более здоровые, мы вместе с ЮНИСЕФ в Украине сняли видеоурок в трех частях.

В первой части можно узнать, как собрать полезный ланч-бокс (на учебу или работу) по принципу "здоровой тарелки".

Во второй части – все о здоровом завтраке и пищевых привычках, которые можно и нужно менять, если они угрожают здоровью.

Третья часть – здоровый перекус против джанк-фуда (дословно "мусорная еда" – снеки, чипсы, попкорн, сладости, газированные напитки)", — написала первая леди.

Зеленская также призвала всех присоединяться к челленджу в Instagram и TikTok. Для этого нужно опубликовать фото или видео с рецептом любимого завтрака, приготовленного по принципу "здоровой тарелки", пометить страницу ЮНИСЕФ @unicef_ukraine в Instagram и поставить хештег #головнещовсередині.

"Он больше, чем просто о еде: выбирая то, что внутри нашей корзины покупок/холодильника/тарелки, мы действительно выбираем и то, чем наполним нашу жизнь. Меньше сахара и жиров, больше витаминов – больше энергии, сил, вдохновения.

Выходит, меняя пищевые привычки, мы создаем для себя и своей семьи новые здоровые и полезные возможности!" – отметила Елена.

Напомним, на встрече с молодежью Зеленская появилась в эффектном костюме изумрудного цвета.

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