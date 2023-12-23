Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В светлом кардигане и рубашке шоколадного оттенка: Елена Зеленская посетила приемную семью в Киевской области

В светлом кардигане и рубашке шоколадного оттенка: Елена Зеленская посетила приемную семью в Киевской области

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
286
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В светлом кардигане и рубашке шоколадного оттенка: Елена Зеленская посетила приемную семью в Киевской области

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди поздравила детей с грядущим Рождеством.

В канун Рождества Елена Зеленская посетила с подарками большую приемную семью на Киевщине.

Фотографиями со встречи она поделилась в Instagram.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Эта семья уже более 10 лет принимает к себе детей и воспитывает их с заботой. За это время 14 детям удалось расти в их семье, чувствуя семейное тепло и уют. Весь их дом наполнен фотографиями детей.

Сегодня Анатолий и Ирина уже воспитывают и внуков собственного сына. Тем временем другие дети взрослеют. Анастасия заканчивает 11 класс. Тинлун и Артем поступили в лицей. Тинфон интересуется IT-технологиями. Евгений играет в волейбольной команде. Максим – футбольный фанат", – написала в посте первая леди.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская сообщила, что с этой целью они запустили инициативу "Рождество на пороге", чтобы впервые комплексно поздравить все приемные семьи в Украине и подчеркнуть важность семейных форм воспитания.

Там первая леди предстала в светлом кардигане, рубашке шоколадного оттенка и коричневых штанах-палаццо.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Свой аутфит Елена дополнила элегантной прической, нежным макияжем и золотыми серьгами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на мероприятии "Почетный посол Украины — 2023. Дело ради победы" появилась в роскошной вышиванке.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
286
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация