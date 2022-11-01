В светлом костюме и с кружевным декольте: министр иностранных дел Германии на деловой встрече

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с рабочим визитом приехала в Казахстан, где встретилась со своим коллегой Мухтаром Тлеуберди. Перед началом переговоров политики сделали совместные фотографии.

Бербок была одета в светлый деловой костюм, состоявший из прямых брюк и асимметричного жакета с одной пуговицей. Скорее всего, под жакетом был белый топ с кружевом, что придавало луку пикантности.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Аутфит Анналена дополнила лакированными коричневыми туфлями на шпильках, аккуратной укладкой, нежным макияжем и серьгами-кольцами.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Напомним, в сентябре этого года Бербок в желтом тренче, черных прямых штанах и черных ботильонах на танкетке посетила Киев.

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