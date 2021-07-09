В светлом костюме и с улыбкой: принц Чарльз на мероприятии в Уэльсе

В светлом костюме и с улыбкой: принц Чарльз на мероприятии в Уэльсе

Не на всех мероприятиях в Уэльсе принца Чарльза сопровождает его супруга Камилла.

Вчера, 8 июля, 72-летний принц Уэльский присутствовал на службе в честь столетия Церкви в Уэльсе в соборе Святого Давида в Сент-Дэвидсе. Герцогиня Корнуольская вместе с ним не приехала, хотя находится вместе с супругом в этой недельной поездке в Уэльс.

Принц Чарльз / Getty Images

Принц Чарльз был в светло-бежевом костюме, белой рубашке и полосатом галстуке. Он любезно поприветствовал людей, которые собрались около собора, чтобы поздороваться с Его Королевским Высочеством. Они его фотографировали, а Чарльз внимательно слушал каждого и старался проявлять интерес.

Принц Чарльз / Getty Images

Ранее принц Чарльз и герцогиня Камилла вместе посещали отреставрированный Центр наследия в Ллантрисанте. А во время посещения виноградника Лланерх герцогиня попробовала вино, а также взяла лопату в руки и высадила виноградную лозу.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

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Стиль герцогини Корнуольской Камиллы (32 фото)

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