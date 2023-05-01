В светлом костюме и с жемчужными украшениями: императрица Масако продемонстрировала элегантный образ

Японский император Нарухито и императрица Масако приняли участие в церемонии награждения людей, внесших значительный вклад в развитие зеленых насаждений и лесного хозяйства. Мероприятие прошло в Токио.

Для торжественного события Масако выбрала элегантный образ в нежных оттенках. На ней было твидовое молочное платье, твидовый жакет такого же цвета, из-под которого выглядывал еще один жакет – атласный бледно-мятного оттенка.

Аутфит Ее Величество дополнило элегантной светлой шляпой. Уши она украсила золотисто-жемчужными серьгами, а шею – ожерельем из двух ниток жемчуга. К жакету императрица прикрепила изысканную золотисто-жемчужную брошь. Нежный макияж завершил лук Масако.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Император был одет в темно-серый костюм, белую рубашку и галстук серебряно-зеленого цвета.

Напомним, ранее императрица Масако появилась на мероприятии в перламутровом костюме, состоявшем из платья-футляра и приталенного жакета с белым кружевом на воротнике и манжетах.

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