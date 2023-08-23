В светлом костюме и серьгах-кольцах: Елена Зеленская продемонстрировала новый стильный образ

Первая леди надела на мероприятие наряд, который ей очень идет.

Елена Зеленская приняла участие в презентации Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми, который создан по инициативе супругов Зеленских при поддержке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Центр работает при поддержке ЕС и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

"В нашей стране 1310 больших приемных семей. Это родители, которые, часто имея собственных детей, берут еще пять-десять на воспитание. И так годами: выпуская в свет одно поколение, дают семейное тепло новым детям. Бесценное чувство семьи должно иметь каждый ребенок в Украине. Именно поэтому Украина обязалась перейти к семейным формам воспитания. Нравственная обязанность государства – подхватить этих детей прямо сейчас, дать им тепло, которого они заслуживают", – отметила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Поддержка семейных форм воспитания, а именно крупных приемных семей – один из приоритетов деятельности фонда первой леди Olena Zelenska Foundation.

"Мы обеспечиваем необходимыми вещами, гаджетами для обучения, материалами для ремонта жилья. Во время личного общения с каждой семьей мы узнаем об их неотложных потребностях. Сейчас это почти все — от бытовых вещей до транспорта и жилья для тех, кому больше некуда возвращаться. Поэтому сейчас для 14 таких семей мы строим новое жилье. У фонда уже есть свой большой опыт, рады быть полезными! Мы готовы поддерживать Координационный центр", – добавила Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии первая леди предстала в стильном светлом костюме, состоявшем из брюк и удлиненного жакета, имитирующего рубашку, с большими накладными карманами и декоративными надгрудными клапанами. Талию Елена подчеркнула тканевым поясом в тон наряда с пуговицами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Свой лук Зеленская дополнила укладкой с боковым пробором, макияжем в естественных оттенках и серебряными кольцами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в красивой вышиванке и с жемчужным ожерельем через видеосвязь обратилась к музыкантам и гостям Варшавской оперы, где состоялся концерт Ukrainian Freedom Orchestra.

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