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В светлом костюме и топе с V-образным вырезом: премьер-министр Италии Джорджа Мелони сфотографировалась с супругами Зеленских
Джорджа Мелони в деловом аутфите в светлых оттенках появилась в Риме на конференции, посвященной Украине.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сфотографировалась с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской во время международной Конференции по восстановлению Украины URC 2025, которая состоялась в конференц-центре La Nuvola в Риме.
Премьер появилась там в деловом образе. На ней был светлый костюм, состоявший из удлиненного жакета и прямых укороченных брюк со стрелками, и белый топ с V-образным вырезом.
Аутфит Мелони дополнила светло-серыми кожаными туфлями. Джорджа сделала идеально ровную укладку, макияж с дымчатыми тенями и темно-розовой помадой и белый маникюр. Свой лук она завершила кольцами.
Напомним, Джорджа Мелони в кремовом костюме-тройке и на шпильках приняла участие в саммите НАТО в Гааге.