Джорджа Мелони и Владимир и Елена Зеленские / © Associated Press

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сфотографировалась с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской во время международной Конференции по восстановлению Украины URC 2025, которая состоялась в конференц-центре La Nuvola в Риме.

Премьер появилась там в деловом образе. На ней был светлый костюм, состоявший из удлиненного жакета и прямых укороченных брюк со стрелками, и белый топ с V-образным вырезом.

Джорджа Мелони и Владимир и Елена Зеленские / © Associated Press

Аутфит Мелони дополнила светло-серыми кожаными туфлями. Джорджа сделала идеально ровную укладку, макияж с дымчатыми тенями и темно-розовой помадой и белый маникюр. Свой лук она завершила кольцами.

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Джорджа Мелони и Владимир и Елена Зеленские / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони в кремовом костюме-тройке и на шпильках приняла участие в саммите НАТО в Гааге.