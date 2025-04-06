В светлом луке за столом: Меган Маркл показала фото своего роскошного сада

Меган Маркл / © Associated Press

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В 2020 году пара переехала из Великобритании в США и обосновалась в роскошном доме в Санта-Барбаре. А с тех пор, как в январе 2025 года она перезапустила свой аккаунт в Instagram, Меган делится кадрами своей жизни.

Недавно герцогиня Сассекская опубликовала в социальных сетях невероятно редкую фотографию своего роскошного сада стоимостью и показала вид территории особняка.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

В подписи к посту Меган написала: «Это наша неделя @aseverofficial BTS со съемок у меня дома (Привет, Миа!)», имея в виду очаровательную собачку, изображенную на фотографии».

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Меган запечатлена сидя за столом спиной к камере, у нее распущены волосы, а одета она в молочное платье. Одежду таких оттенков в последнее время Маркл выбирает все чаще. Сидит Меган на стуле Jenni Kayne Home — модного бренда товаров для дома. Каждое кресло стоит ошеломляющие 1270 долларов, пишет Hello!. А ее большой стол покрыт скатертью от Jenni Kayne, стоимостью 220 долларов.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Напомним, ее шоу «С любовью, Меган» снимали в доме по соседству, так как Меган не хотела показывать свой особняк публике. Но на некоторых фото можно увидеть ее красивый сад.

А недавно Меган Маркл показывала, как выглядит ее кухня.