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В светлом луке за столом: Меган Маркл показала фото своего роскошного сада
Меган Маркл поделилась редким кадром своего сада в их с принцем Гарри доме в Монтесито.
В 2020 году пара переехала из Великобритании в США и обосновалась в роскошном доме в Санта-Барбаре. А с тех пор, как в январе 2025 года она перезапустила свой аккаунт в Instagram, Меган делится кадрами своей жизни.
Недавно герцогиня Сассекская опубликовала в социальных сетях невероятно редкую фотографию своего роскошного сада стоимостью и показала вид территории особняка.
В подписи к посту Меган написала: «Это наша неделя @aseverofficial BTS со съемок у меня дома (Привет, Миа!)», имея в виду очаровательную собачку, изображенную на фотографии».
Меган запечатлена сидя за столом спиной к камере, у нее распущены волосы, а одета она в молочное платье. Одежду таких оттенков в последнее время Маркл выбирает все чаще. Сидит Меган на стуле Jenni Kayne Home — модного бренда товаров для дома. Каждое кресло стоит ошеломляющие 1270 долларов, пишет Hello!. А ее большой стол покрыт скатертью от Jenni Kayne, стоимостью 220 долларов.
Напомним, ее шоу «С любовью, Меган» снимали в доме по соседству, так как Меган не хотела показывать свой особняк публике. Но на некоторых фото можно увидеть ее красивый сад.