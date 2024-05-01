В светлом наряде и с брошью-картой: новый образ Елены Зеленской

Елена Зеленская по случаю старта в Украине и мире месяца осведомленности о ментальном здоровье записала видео. В нем она рассказала о важности и хрупкости ментального здоровья.

"Это тот ресурс, который нужен нам, чтобы жить и развиваться даже в самые тяжелые времена. Международное исследование в 11 странах мира подтвердило, что сохранение ментального здоровья относится к топовой пятерке сегодняшних вызовов.

Поэтому мы должны найти свой собственный рецепт стойкости. Предлагаю делиться секретами и тонкостями, чтобы умножать нашу с вами стойкость. И помогать друг другу восстанавливаться: помогая тем, кто в этом нуждается, мы и сами чувствуем себя лучше", – отметила первая леди.

Зеленская присоединилась к месяцу осведомленности о ментальном здоровье вместе с глобальной платформой Саммита первых леди и джентльменов и Всеукраинской программой ментального здоровья "Ты как?"

На видео Елена предстала в светлом жакете с выточками и рубашке в тон. К лацкану первая леди прикрепила любимую символическую брошь в виде карты Украины от украинского бренда Gasanova.

Зеленская завершила аутфит аккуратной укладкой, легким макияжем и золотыми серьгами.

Напомним, Елена Зеленская в брючном костюме и шоколадной рубашке встретилась с герцогиней Софи.

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