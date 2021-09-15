В светлом блейзере и брюках: первый выход герцогини Кейт после летних каникул

В светлом блейзере и брюках: первый выход герцогини Кейт после летних каникул

Новый рабочий сезон после летних каникул стартовал и для Кембриджей.

На днях герцогиню Кэтрин как бы случайно запечатлели во время прогулки с детьми (они ходили в канцелярский магазин), и фото эти показали публике сегодня, в день рождения принца Гарри.

Также сегодня у Кейт состоялся и первый официальный выход после отпуска. Герцогиня Кембриджская приехала встретиться с теми, кто поддерживал британскую эвакуацию мирных жителей из Афганистана, в ВВС Великобритании Брайз Нортон.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Операция PITTING - крупнейшая операция по оказанию гуманитарной помощи за более чем 70 лет, проходила с 14 по 28 августа, когда более 15 000 человек были вывезены из Кабула Королевскими военно-воздушными силами.

39-летняя герцогиня Кембриджская демонстрирует сегодня образ в бежевом удлиненном блейзере, под которым белая блузка и синие брюки клеш со стрелками и черный кожаный пояс на талии. Обута Кэтрин в синие замшевые туфли-лодочки на каблуках. В руках Кейт несла маленькую бежевую сумку на короткой ручке, а на пальце этой же руки сверкало то самое помолвочное кольцо принцессы Дианы.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Герцогиня выглядит отдохнувшей и очень свежей. На лице у нее был максимально естественный макияж, волосы распущены, а в ушах, кажется, новые серьги.

Читайте также: Они в сотне самых влиятельных: Гарри и Меган захейтили подписчики журнала TIME

Образы герцогини Кембриджской в брюках (8 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку