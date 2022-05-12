В светлом пальто и причудливой шляпе: опубликовано новое "фото дня" королевы Елизаветы II

Королевский аккаунт опубликовал очередное "фото дня" Ее Величества в честь платинового юбилея.

Акция, которую начали в блоге королевы Елизаветы II знаменует собой так называемый «реверанс» в пользу 70 лет правления монарха. Каждый день в блоге публикуют новое "фото дня" Елизаветы в честь каждого следующего года ее правления. А также рассказывают о главном событии, произошедшем в этот год в мире.

"2001 год. Королеву встречают толпы доброжелателей, когда она прибывает в Вулидж, Лондон (район на юго-востоке города на берегу Темзы), чтобы официально открыть госпиталь королевы Елизаветы.

В 2001 году была запущена бесплатная онлайн-энциклопедия Wikipedia", - говорится в подписи под фото.

На снимке Ее Величество запечатлена в светлом двубортном пальто и интересной формы шляпе. На руке у нее висела черная лаковая сумка от ее любимой марки Launer, а в руках букет цветов.

Вчера мы показывали "фото дня" королевы за 2000 год.

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