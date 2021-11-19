В светлом пальто и с идеальной укладкой: новый образ герцогини Камиллы из поездки в Каир

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз находятся с официальным визитом в Египте.
Сегодня Камилла посетила ветеринарную больницу Брук в Каире. Герцогиня появилась на публике в светлом пальто лаконичного кроя, которое дополнила кожаными туфлями на невысоких каблуках и своими любимыми украшениями: жемчужными серьгами, золотыми подвесками и браслетами. На руке Камиллы был фитнес-браслет, герцогиня давно уже считает количество пройденных в день шагов.
Также принц Чарльз и Камилла были запечатлены в Александрийской библиотеке, где наследник трона подписывал книгу для посетителей.
В Египте королевская пара была два дня, а до этого они посещали Иорданию, где у них было несколько запланированных мероприятий в том числе и с королевской четой Иордании – королевой Ранией и королем Абдаллой II.
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