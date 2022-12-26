В светлом пальто и с ободком на голове: принцесса Евгения с членами королевской семьи на прогулке

Принцесса Евгения решила и дальше держать интригу, беременна ли она или нет и появилась на рождественской службе в пальто относительно свободного кроя.

Еще во время рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве, устроенного принцессой Уэльской, публика обратила внимание на внешний вид Евгении, заподозрив, что она снова в интересном положении.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Associated Press

Вчера в Сандрингеме принцесса Йоркская появилась в светлом шерстяном пальто с поясом на талии, который был не плотно завязан от Weekend Max Mara, подобрав к образу ободок в тон от Emily-London Headwear и черные кожаные сапоги от Aquazzura на каблуках.

В руках у принцессы была маленькая черная сумка и букет цветов, который ей подарили люди. Также она надела крупные золотые серьги в уши и сделала минималистичный макияж. Рядом с ней шел ее муж Джек Бруксбэнк.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Getty Images

Сестре Евгении, принцесса Беатрис также присутствовала на службе вместе с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и пасынком Вульфи.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Читайте также: