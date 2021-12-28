В светлом пальто и с ярким шарфом: герцогиня Биргитта с мужем сходили на службу

В светлом пальто и с ярким шарфом: герцогиня Биргитта с мужем сходили на службу

В этом году королева Елизавета II пропустила службу на Рождество, но вместо нее там присутствовали ближайшие родственники монарха.

Двоюродный брат Ее Величества – принц Ричард, герцог Глостерский, и его супруга герцогиня Глостерская Биргитта посетили рождественскую службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в Виндзоре.

75-летняя Биргитта отлично выглядела в светлом пальто, с красным шарфом на шее, берете и лаконичных черных ботинках на шнуровке и невысоких каблуках. В руках герцогиня несла маленькую сумку на короткой ручке и перчатки и была в защитной черной маске на лице.

Герцог и герцогиня Глостерские / Getty Images

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Герцог был в темно-синем костюме, светло-голубой рубашке и синем галстуке. Они оба были в очках, и видно, что из-за масок на лицах их линзы на очках запотевали.

Отметим, на утреннюю службу в этот же день и в этом же место приезжали принц Чарльз с женой Камиллой и принц Эдвард с женой Софи Уэссекской. А вот герцог и герцогиня Кембриджские вместе с семьей Миддлтонов посещали службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

Графиня Софи и принц Эдвард / Getty Images

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